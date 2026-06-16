Нижегородские врачи спасли дачницу с осколком стекла в позвоночнике

Однако боль в шее не проходила. Лишь спустя три дня женщина обратилась за медицинской помощью. После госпитализации врачи провели компьютерную томографию и обнаружили проникающее ранение. Оказалось, что осколок стекла прошел вглубь тканей и оказался в непосредственной близости от структур спинного мозга. По словам специалистов, любое неосторожное движение могло привести к тяжелым последствиям.