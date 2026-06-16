Выплату за контракт с Минобороны в Нижегородской области увеличили до 3,2 млн рублей

Подписавшие контракт с Минобороны России в Нижегородской области будут единовременно получать 3,2 млн рублей. Об увеличении разовой выплаты сегодня сообщили в Военном комиссариате региона. Соответствующие изменения зафиксированы в губернаторском Указе.
Единовременная материальная поддержка состоит из 2,8 млн рублей из региональной и муниципальной казны, а также 400 тыс. рублей от Минобороны.
«Также полагается ежемесячное довольствие в размере 210 тысяч рублей от Минобороны РФ при нахождении в зоне СВО и сертификат на предоставление земельного участка от Нижегородской области», — говорится в сообщении Военного комиссариата.
Стоит отметить, что с 15 июня региональные меры поддержки действуют и для иностранцев, заключивших контракт с министерством обороны России.
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