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Выплату за контракт с Минобороны в Нижегородской области увеличили до 3,2 млн рублей

Также для участников СВО предусмотрено ежемесячное довольствие.

Источник: Живем в Нижнем

Подписавшие контракт с Минобороны России в Нижегородской области будут единовременно получать 3,2 млн рублей. Об увеличении разовой выплаты сегодня сообщили в Военном комиссариате региона. Соответствующие изменения зафиксированы в губернаторском Указе.

Единовременная материальная поддержка состоит из 2,8 млн рублей из региональной и муниципальной казны, а также 400 тыс. рублей от Минобороны.

«Также полагается ежемесячное довольствие в размере 210 тысяч рублей от Минобороны РФ при нахождении в зоне СВО и сертификат на предоставление земельного участка от Нижегородской области», — говорится в сообщении Военного комиссариата.

Стоит отметить, что с 15 июня региональные меры поддержки действуют и для иностранцев, заключивших контракт с министерством обороны России.

Ранее мы рассказывали о том, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил своим советником участника СВО,