Поджигатель с Громовой подпалил шторы в съёмной квартире и сбежал через чужой балкон, перепугав хозяина (фото, видео)

«Соседи рассказали, что он подпалил в квартире тюль, а потом сам выбирался из пожара через балкон. Перелез к изумлённому соседу и вышел уже из его квартиры. Она продаётся, хозяин чудом оказался дома. Того поджигателя лично я не знаю, видела на лестнице несколько раз: он вроде совсем недавно переехал и снимал квартиру. Говорят, он был под какими-то веществами и его забрали в полицию в наручниках», — рассказала жительница подъезда.