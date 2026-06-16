«Радио КП» заняло второе место среди разговорных радиостанций Нижнего Новгорода

Радиостанция «Комсомольская правда» продолжает сохранять устойчивые позиции на медиарынке Нижнего Новгорода. Согласно данным исследования Radio Index компании Mediascope за период с апреля 2025 года по март 2026 года, ежемесячная аудитория радиостанции в городе достигла 132 тысяч человек.
Каждый месяц программы «Радио Комсомольская правда» слушают 12,6% жителей Нижнего Новгорода старше 12 лет. Недельный охват радиостанции составляет почти 95 тысяч человек, а ежедневная аудитория превышает 44 тысячи слушателей, следует из исследования.
Исследование показывает, что «Радио Комсомольская правда» входит в число лидеров разговорного радиовещания региона. Среди федеральных информационно-разговорных радиостанций Нижнего Новгорода станция занимает второе место по месячному охвату аудитории, уступая только «Вести FM». Ежемесячно эфир «Радио КП» выбирают 132 тысячи человек. Ежедневный охват «Комсомолки» в регионе — 44,9 тысячи нижегородцев.
Особенно востребованным радио остается среди активной взрослой аудитории. Наиболее высокие показатели зафиксированы среди слушателей старше 55 лет, которые не только регулярно выбирают эфир «Комсомольской правды», но и демонстрируют высокий уровень вовлеченности. В среднем они проводят с радиостанцией более 85 минут в день.
Исследование также подтверждает высокий уровень лояльности аудитории. Более 32 тысяч нижегородцев слушают радиостанцию пять и более дней в неделю. Среднее время ежедневного прослушивания составляет почти один час.
В Нижегородской области развитие радиостанции обеспечивается при участии Медиагруппы НОИЦ, которая является региональным партнером издательского дома «Комсомольская правда». Благодаря объединению возможностей федерального бренда и крупнейшего регионального медиахолдинга аудитория получает доступ как к федеральной аналитике и экспертным программам, так и к актуальной повестке Нижегородской области.