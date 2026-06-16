«Радио КП» заняло второе место среди разговорных радиостанций Нижнего Новгорода

Особенно востребованным радио остается среди активной взрослой аудитории. Наиболее высокие показатели зафиксированы среди слушателей старше 55 лет, которые не только регулярно выбирают эфир «Комсомольской правды», но и демонстрируют высокий уровень вовлеченности. В среднем они проводят с радиостанцией более 85 минут в день.