В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко про условия краха ВСУ

Поводом для комментария депутата стали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что «дни ВСУ будут сочтены», как только российские военные возьмут в кольцо северодонбасскую агломерацию. Журавлев считает, что потеря этих стратегических пунктов нанесет ВСУ тяжелый психологический удар.
«Пожалуй, можно согласиться с Александром Лукашенко. Падение Славянска и Краматорска может стать для украинской армии своеобразным Сталинградом, после которого она только и будет откатываться назад, до самой польской границы», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
По словам депутата, у ВСУ сейчас очевидные трудности и с живой силой, и с западным вооружением. Даже если у Киева хватит ресурсов продолжать бои, столь масштабное поражение способно сломать боевой дух украинских подразделений.
Журавлев обратил внимание, что Славянск и Краматорск представляют собой мощный укрепленный район. Чтобы его взять, потребуется полноценная армейская операция — такая же, какие проводились в годы Великой Отечественной войны. Только тогда успех станет для противника ошеломляющим.
Ранее Лукашенко отметил, что российские войска методично продвигаются по украинской территории, несмотря на все попытки ВСУ обороняться. По его словам, бойцы ВС РФ движутся вперед шаг за шагом. Он также подчеркнул, что основной костяк украинской армии сосредоточен именно на севере Донбасса — в Славянске и Краматорске.