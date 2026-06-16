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Трем жителям Воронежской области присвоили звание «Почетный гражданин»

В их числе — чиновник, работники научной и культурной сфер.

Трем жителям нашего региона присвоили звание «Почетного гражданина Воронежской области». Указ губернатора опубликован накануне на сайте правовой информации.

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие региона и в связи с празднованием Дня образования Воронежской области звания получили — заведующий одной из кафедр ВГУИТ Газибег Магомедов, руководитель управления делами Воронежской области Павел Толстых и руководитель творческого коллектива ансамбля народной песни и танца «Воронежские девчата» Анна Ковригина.

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