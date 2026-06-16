В Нижнем Новгороде прошёл совет руководителей территориальных органов МЧС по Приволжью

В Нижнем Новгороде в региональном управлении МЧС России под руководством начальника Главного управления по Нижегородской области Валерия Синькова и при участии заместителя министра РФ Вячеслава Бутко прошло заседание совета руководителей территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу.
Участники обсудили вопросы укомплектованности территориальных органов и организацию распределения сил и средств территориальных подразделений Федеральной противопожарной службы для тушения пожаров в населённых пунктах субъектов округа. Отдельное внимание уделили проблемным аспектам применения Положения о территориальном органе МЧС России, возникающим в работе главных управлений.
По итогам заседания его участники отметили значимость площадки для координации усилий по повышению эффективности работы МЧС в Приволжском федеральном округе и улучшению условий труда сотрудников службы.