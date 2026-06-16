В Нижнем Новгороде прошел VI Всероссийский форум «Цифровой лес»

Итоги VI Всероссийского форума «Цифровой лес», который прошел при поддержке нацпроектов «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Экологическое благополучие», подвели в Нижнем Новгороде. Событие объединило более 300 участников, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Программа форума, организованного с 25 по 26 мая, включала серию круглых столов, посвященных ключевым направлениям цифровой трансформации лесного комплекса. Участники обсудили актуальные вопросы работы в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК), внедрения искусственного интеллекта, оказания государственных услуг, а также применения беспилотных авиационных систем в отрасли.
Кроме того, в ходе пленарного заседания состоялось награждение отличившихся сотрудников лесного хозяйства. За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли 25 работников отрасли были удостоены ведомственных наград: знаков отличия, нагрудных знаков, почетных грамот Рослесхоза, а также благодарственных писем правительства Нижегородской области.
«Наш регион неслучайно стал площадкой форума: мы накопили богатый опыт внедрения современных цифровых решений в процессы управления, мониторинга, учета и контроля лесных ресурсов, став одними из лидеров в России в этом направлении. Для мониторинга лесов в Нижегородской области применяются более 80 беспилотников, также в лесах будет расширен штат видеокамер до 205 единиц. Инструменты искусственного интеллекта позволяют оперативно анализировать данные, оперативно выявлять нарушения и своевременно реагировать на такие угрозы, как лесные пожары или незаконные рубки», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.