В Нижнем Новгороде прошел VI Всероссийский форум «Цифровой лес»

«Наш регион неслучайно стал площадкой форума: мы накопили богатый опыт внедрения современных цифровых решений в процессы управления, мониторинга, учета и контроля лесных ресурсов, став одними из лидеров в России в этом направлении. Для мониторинга лесов в Нижегородской области применяются более 80 беспилотников, также в лесах будет расширен штат видеокамер до 205 единиц. Инструменты искусственного интеллекта позволяют оперативно анализировать данные, оперативно выявлять нарушения и своевременно реагировать на такие угрозы, как лесные пожары или незаконные рубки», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.