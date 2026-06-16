За незаконное подключение к электросетям 200 ростовчанам грозит штраф

По данным организации «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону», в ходе плановых проверок выявлено 200 случаев самовольного подключения к электрическим сетям на территории Ростовской области. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Ростове‑на‑Дону, Шахтах, Новочеркасске, Таганроге и Волгодонске.
Согласно статье 7.19 КоАП РФ, максимальный размер штрафа для граждан за подобные нарушения составляет 30 000 рублей. На текущий момент по 20 делам уже вынесены соответствующие постановления. При этом размер назначаемого штрафа зачастую существенно превышает фактическую задолженность за электроэнергию — в среднем в шесть раз.
Энергокомпания предупреждает, что вмешательство в работу интеллектуальных счётчиков может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.
«ТНС энерго» призывает потребителей своевременно оплачивать услуги электроснабжения и не вмешиваться в работу оборудования. Информацию о наличии задолженности можно уточнить на официальном сайте компании, в личном кабинете и через мобильное приложение.