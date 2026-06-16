За незаконное подключение к электросетям 200 ростовчанам грозит штраф

Согласно статье 7.19 КоАП РФ, максимальный размер штрафа для граждан за подобные нарушения составляет 30 000 рублей. На текущий момент по 20 делам уже вынесены соответствующие постановления. При этом размер назначаемого штрафа зачастую существенно превышает фактическую задолженность за электроэнергию — в среднем в шесть раз.