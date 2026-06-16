Водопровод обновляют в поселках Волгоградской области по нацпроекту

Специалисты устанавливают блочно-модульную насосную станцию и современную станцию водоочистки, а также монтируют новые резервуары чистой воды. Кроме того, в планах — заменить порядка 11 километров сетей водоснабжения. Прямо сейчас работы кипят на площадке водозабора и в заречной части поселка. Уже обновили две нити водопровода — по 2,5 километра каждая, а также часть водопроводной системы в самой Ерзовке.