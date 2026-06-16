Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водопровод обновляют в поселках Волгоградской области по нацпроекту

В Ерзовке почти завершили реконструкцию системы водоснабжения, скоро качественную питьевую воду получат семь тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области продолжают обновлять системы водоснабжения в небольших населенных пунктах. В поселке Ерзовка в Городищенском районе реконструкция водопровода уже выполнена на 66 процентов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Благодаря этому проекту к концу 2026 года почти семь тысяч жителей поселка получат стабильный доступ к качественной питьевой воде.

Специалисты устанавливают блочно-модульную насосную станцию и современную станцию водоочистки, а также монтируют новые резервуары чистой воды. Кроме того, в планах — заменить порядка 11 километров сетей водоснабжения. Прямо сейчас работы кипят на площадке водозабора и в заречной части поселка. Уже обновили две нити водопровода — по 2,5 километра каждая, а также часть водопроводной системы в самой Ерзовке.

Финансирование и реализация этих работ стали возможны благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».