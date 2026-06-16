Праздник для многодетных семей ввели в Красноярском крае

В Красноярском крае официально учреждён День многодетной семьи. Он будет отмечаться ежегодно в третью субботу декабря. Указ подписал губернатор Михаил Котюков, подчеркнув, что в регионе уже более 51 тысячи таких семей. Праздник станет поводом для внимания к тем, кто воспитывает троих и больее детей. Идея была озвучена год назад на демографическом форуме, а первый праздник прошёл в декабре 2025 года и получил широкий отклик.