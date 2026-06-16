На Дону количество получателей социальных пособий сократилось почти в два раза

В министерстве отметили, что в Ростовской области с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, также заключают социальные контракты. В 2025 году в регионе заключено почти 4,7 тыс. социальных контрактов (в 2024 году — 4, 2 тыс., в 2023 году — 6, 1 тыс.).