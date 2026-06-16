Более 16,5 тысяч животных в Ростовской области выпустили в естественную среду

Как уточняется в сообщении, на неделе в Сальском районе на территорию охотхозяйства «Юловское» выпущено в естественную среду обитания 1,4 тыс. особей уткикряквы. Всего с начала года в регионе в естественную среду выпустили 1,5 тыс. животных.