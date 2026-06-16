В Славянском районе проезд по трассе А-289 сделали бесплатным из-за ремонта моста через реку Протока. Об этом сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.
Движение транспорта по мосту через реку Протока на объездной дороге, которая связывает Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, временно перекрыто. Это связано с техническим состоянием путепровода.
На период закрытия моста водителям предлагают такие альтернативные маршруты, как дорогу хутор Трудобеликовский — хутор Тиховский, трассу А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь и дорогу Славянск-на-Кубани — хутор Прикубанский.
«В связи с ремонтными работами на мосту в районе СНТ “Заря” движение автотранспорта осуществляется в объезд по платной дороге А-289 бесплатно», — сообщили в ЕДДС Славянского района.