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В Славянском районе проезд по трассе А-289 сделали бесплатным из-за ремонта моста

Движение по мосту через реку Протока в Славянском районе перекрыли для ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе проезд по трассе А-289 сделали бесплатным из-за ремонта моста через реку Протока. Об этом сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Движение транспорта по мосту через реку Протока на объездной дороге, которая связывает Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, временно перекрыто. Это связано с техническим состоянием путепровода.

На период закрытия моста водителям предлагают такие альтернативные маршруты, как дорогу хутор Трудобеликовский — хутор Тиховский, трассу А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь и дорогу Славянск-на-Кубани — хутор Прикубанский.

«В связи с ремонтными работами на мосту в районе СНТ “Заря” движение автотранспорта осуществляется в объезд по платной дороге А-289 бесплатно», — сообщили в ЕДДС Славянского района.