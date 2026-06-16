В Красноярске прошел Х Съезд депутатов края под девизом «Создаём будущее вместе»

«Сегодня, говоря о демографии, мы должны всегда видеть в центре внимания семью как основу нашего общества. Каждое наше решение нужно соизмерять с тем, какое влияние оно окажет на положение семей в Красноярском крае. Каждый из вас избран жителями, и мы обязаны работать для людей. Социальное благополучие, улучшение качества жизни в городах и селах, доступность медицины, поддержка рождаемости и многие другие вопросы — вот то, что должно быть в числе наших безусловных приоритетов», — отметил Михаил Котюков.