В Красноярске прошел Х Съезд депутатов края под девизом «Создаём будущее вместе»

В Красноярске прошел очередной Х Съезд депутатов края. Форум объединил около тысячи делегатов со всего региона.
На мероприятие съехались депутаты муниципальных образований и сельских советов края, парламентарии Законодательного Собрания края, а также депутаты Государственной Думы и представители исполнительной власти.
Съезд — это высший руководящий орган региональной Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. По сути это главная политическая и дискуссионная площадка края, где синхронизируются усилия законодателей всех уровней. Главная задача съезда — выработка совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмен лучшими практиками.
С приветственным словом к участникам съезда обратился губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он подчеркнул, что регион является одним из ведущих экономических центров страны. В современных условиях важно не просто удержать позиции, а обеспечить развитие экономики края. Главным приоритетом работы власти губернатор назвал заботу о людях.
«Сегодня, говоря о демографии, мы должны всегда видеть в центре внимания семью как основу нашего общества. Каждое наше решение нужно соизмерять с тем, какое влияние оно окажет на положение семей в Красноярском крае. Каждый из вас избран жителями, и мы обязаны работать для людей. Социальное благополучие, улучшение качества жизни в городах и селах, доступность медицины, поддержка рождаемости и многие другие вопросы — вот то, что должно быть в числе наших безусловных приоритетов», — отметил Михаил Котюков.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко в своем выступлении на съезде подвел итоги прошедшей пятилетки и очертил стратегические задачи, которые стоят перед законодательной и исполнительной властью края. За период работы Законодательного Собрания нынешнего созыва край столкнулся с беспрецедентными вызовами — пандемией, жестким санкционным давлением и началом специальной военной операции. Тем не менее регион не просто сохранил устойчивость, но и укрепил свои позиции в качестве одного из флагманов страны.
За этот период валовой региональный продукт вырос более чем на 50%, а объем инвестиций увеличился почти втрое. Это вывело Красноярский край на первое место в Сибирском федеральном округе и седьмое — в России. Спикер отметил, что в этом есть и заслуга законодателей, которые помогли с помощью льгот сохранить рабочие места и инвестиционную активность в сложные периоды. Сейчас перед регионом стоит задача по переходу от добывающей модели к экономике переработки и технологического лидерства.
Значительная часть доклада была посвящена новой системе местного самоуправления. Председатель краевого парламента пояснил, что укрупнение территорий — это жесткая необходимость, призванная убрать административные барьеры и консолидировать ресурсы. При этом он заверил, что муниципалитеты не останутся без поддержки: в 2026 году объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит более 170 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на самые чувствительные для людей сферы: дороги, благоустройство, тепло- и водоснабжение.
Регион сохраняет финансовую устойчивость: доходы бюджета выросли в полтора раза — до 459 млрд рублей. При этом госдолг находится на безопасном уровне.
«Особо хочу отметить необходимость ужесточить финансовую дисциплину. Бюджет края сбалансирован, и все обязательства выполняются. Но этот баланс даётся нам ценой очень жёсткой, кропотливой работы и высочайшей ответственности, которая лежит на каждом из нас, — за каждый бюджетный рубль», — подчеркнул Алексей Додатко.
Алексей Додатко призвал коллег всех уровней к максимально открытому и проактивному диалогу с жителями, отметив, что цифровизация госуслуг должна дополнять, а не заменять живой контакт с людьми на местах.
«У нас есть мощная экономика, устойчивые финансы, наука и колоссальный потенциал. Но наш главный капитал — люди. Экономический рост — это не триллионы ради триллионов, а качество жизни в каждом поселке, уверенность родителей за будущее детей, гордость за свою малую родину. Чтобы у каждого жителя края было понимание: власть его слышит, она рядом, она работает на результат. И эта власть — мы с вами», — резюмировал председатель Законодательного Собрания.
Результатом обсуждения всех вопросов на пленарном заседании съезда стала итоговая резолюция. Этот документ будет «дорожной картой» для законотворцев — на его основе подготовят новые региональные законы и поправки.