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В прокуратуре рассказали, сколько сельхозземель вернули Большеулуйскому округу

В Большеулуйском округе суд вернул в муниципальную собственность более 460 га сельхозземель стоимостью свыше 9 млн рублей.

В Большеулуйском округе суд вернул в муниципальную собственность более 460 га сельхозземель стоимостью свыше 9 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В 2018 году администрация Большеулуйского района передала местному фермеру участок сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование. Землю должны были использовать для ведения сельского хозяйства. Однако за 5 лет на участке так и не появились ни посевы, ни урожай. Вместо этого земля зарастала сорной и древесной растительностью, а ее состояние ухудшалось.

Несмотря на это, в 2023 году муниципалитет бесплатно передал фермеру этот участок уже в собственность. Прокурорская проверка показала, что оснований для такой передачи не было. Участок, предоставленный для сельхозпроизводства, фактически не использовался по назначению.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с требованием признать сделку незаконной и вернуть землю муниципалитету. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Участок площадью более 460 га и стоимостью свыше 9 млн рублей возвращен в муниципальную собственность.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.