В прокуратуре рассказали, сколько сельхозземель вернули Большеулуйскому округу

В 2018 году администрация Большеулуйского района передала местному фермеру участок сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование. Землю должны были использовать для ведения сельского хозяйства. Однако за 5 лет на участке так и не появились ни посевы, ни урожай. Вместо этого земля зарастала сорной и древесной растительностью, а ее состояние ухудшалось.