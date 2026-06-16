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Нижегородский аэропорт отменил ограничения и работает в штатном режиме

Известно об отмене и задержке ряда рейсов.

Источник: Живем в Нижнем

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу в привычном режиме. Ранее в воздушной гавани вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. Подобные меры обычно объявляют в целях безопасности.

Напомним, 16 июня жители региона получили СМС об опасности БПЛА. Граждан попросили соблюдать спокойствие.

На данный момент известно об отмене ряда вылетов из Нижнего Новгорода. В частности, речь идет о двух рейсах в Москву и одном — в Сочи.

С опозданием покинут столицу Приволжья шесть бортов: в Сочи (2 рейса), Санкт-Петербург (2 рейса), Ереван и Екатеринбург.

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