«Не увидел яму»: красноярец сломал ногу в арендованном коттедже и взыскал более 66 тыс. рублей

Житель Красноярска добился компенсации после травмы, полученной на территории арендованного коттеджа. Об этом следует из материалов Свердловского районного суда Красноярска.
Мужчина вместе с компанией из 14 человек арендовал коттедж на один день. Около полуночи он пошел к уличному туалету. Дорога к нему проходила через газон. По словам истца, из за плохого освещения он не заметил в траве яму, наступил в нее и подвернул ногу. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом основания большеберцовой кости.
В эту же яму, как указано в материалах дела, попал и его коллега, но травму не получил. Представители ответчика иск не признали. Они заявили, что на территории коттеджа ям нет, к туалету ведет деревянная дорожка, а внутри самого дома также был санузел. Кроме того, сторона ответчика предположила, что мужчина мог получить травму при других обстоятельствах, поскольку компания что-то отмечала, употребляла алкоголь и вела себя шумно.
Однако суд пришел к выводу, что ответчик не доказал надлежащее обеспечение безопасности людей, которым сдавал коттедж. Доказательств того, что травма была получена в другом месте или при других обстоятельствах, в материалах дела не оказалось. Также суд учел переписку истца с сотрудником ответчика. Из нее следовало, что наличие ямы фактически не оспаривалось. В ответ мужчине сообщили, что после случившегося улучшили освещение и укрепили грунт.
Суд частично удовлетворил иск. В пользу красноярца взыскали 3481 рубль расходов на лечение, 37 671 рубль утраченного заработка и 25 тыс. рублей компенсации морального вреда.