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«Не увидел яму»: красноярец сломал ногу в арендованном коттедже и взыскал более 66 тыс. рублей

Житель Красноярска добился компенсации после травмы, полученной на территории арендованного коттеджа.

Житель Красноярска добился компенсации после травмы, полученной на территории арендованного коттеджа. Об этом следует из материалов Свердловского районного суда Красноярска.

Мужчина вместе с компанией из 14 человек арендовал коттедж на один день. Около полуночи он пошел к уличному туалету. Дорога к нему проходила через газон. По словам истца, из за плохого освещения он не заметил в траве яму, наступил в нее и подвернул ногу. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом основания большеберцовой кости.

В эту же яму, как указано в материалах дела, попал и его коллега, но травму не получил. Представители ответчика иск не признали. Они заявили, что на территории коттеджа ям нет, к туалету ведет деревянная дорожка, а внутри самого дома также был санузел. Кроме того, сторона ответчика предположила, что мужчина мог получить травму при других обстоятельствах, поскольку компания что-то отмечала, употребляла алкоголь и вела себя шумно.

Однако суд пришел к выводу, что ответчик не доказал надлежащее обеспечение безопасности людей, которым сдавал коттедж. Доказательств того, что травма была получена в другом месте или при других обстоятельствах, в материалах дела не оказалось. Также суд учел переписку истца с сотрудником ответчика. Из нее следовало, что наличие ямы фактически не оспаривалось. В ответ мужчине сообщили, что после случившегося улучшили освещение и укрепили грунт.

Суд частично удовлетворил иск. В пользу красноярца взыскали 3481 рубль расходов на лечение, 37 671 рубль утраченного заработка и 25 тыс. рублей компенсации морального вреда.