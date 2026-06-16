«Не увидел яму»: красноярец сломал ногу в арендованном коттедже и взыскал более 66 тыс. рублей

В эту же яму, как указано в материалах дела, попал и его коллега, но травму не получил. Представители ответчика иск не признали. Они заявили, что на территории коттеджа ям нет, к туалету ведет деревянная дорожка, а внутри самого дома также был санузел. Кроме того, сторона ответчика предположила, что мужчина мог получить травму при других обстоятельствах, поскольку компания что-то отмечала, употребляла алкоголь и вела себя шумно.