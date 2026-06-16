В Пермском театре кукол состоится закрытие предъюбилейного сезона

Торжественное закрытие 89-го театрального сезона состоится в Пермском театре кукол 20 июня, сообщает пресс-служба театра.
Программа праздника состоит из двух частей:
с 10:15 театр приглашает детскую аудиторию на мастер-класс по созданию корзинки из бумаги, беспроигрышную лотерею от партнёров театра, торжественный бал, встречу с героями сказок и спектакли «Ах, Красная Шапочка» (0+) и «Щелкунчик» (6+);
с 18:15 — театр ждёт взрослую аудиторию на мастер-класс по созданию брелока-талисмана из натуральных материалов, розыгрыш призов от партнёров театра и показ действа под открытым небом «Кама. Горт. Легенды» (18+).
«Торжественные проводы сезона — большой праздник не только для зрителей, но и для сотрудников театра, ведь это шанс подвести итоги прошедшего года, вспомнить чудесные моменты и поблагодарить тех, кто был рядом», — делится Юлия Ерастова, режиссёр интермедии.
Как отмечает пресс-служба театра, каждый юный зритель, пришедший на закрытие сезона, получит в подарок от театра воздушный шарик.
Вход на все мероприятия доступен по билетам на спектакль.
В июне показ постановок продолжится. В июле же труппа театра уйдёт в отпуск. Августовскую афишу можно посмотреть на сайте театра.
Напомним, в выходные 20−21 июня Пермь встретит «Театральный поезд» и выпустит театры на улицы.