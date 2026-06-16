В Пермском театре кукол состоится закрытие предъюбилейного сезона

«Торжественные проводы сезона — большой праздник не только для зрителей, но и для сотрудников театра, ведь это шанс подвести итоги прошедшего года, вспомнить чудесные моменты и поблагодарить тех, кто был рядом», — делится Юлия Ерастова, режиссёр интермедии.