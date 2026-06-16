В Красноярском крае принимают заявки на издание книг о Севере

В Красноярском крае продолжается прием заявок на издание литературы и учебных пособий северной тематики. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов региона.
Поддержку могут получить книги и учебные пособия о традициях, культуре и языковом наследии северных этносов. Издания могут быть подготовлены в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 1,6 млн рублей. Средства выделят в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
К участию приглашают авторов и инициаторов проектов, у которых уже готовы макеты будущих изданий. Подать заявку можно через администрацию своего муниципального образования или напрямую в агентство. После завершения приема документов материалы рассмотрит рабочая группа. При оценке будут учитывать востребованность книги, художественную ценность и степень готовности к выпуску.
Обычно по итогам отбора издают от двух до четырех наименований книг. Затем они поступают в библиотеки, учреждения культуры, школы и детские сады северных территорий края. В агентстве отметили, что книги, выпущенные при поддержке ведомства, уже получали признание профессионального сообщества. В 2023 и 2025 годах они становились лауреатами краевого конкурса «Книга года».