В Красноярском крае принимают заявки на издание книг о Севере

Поддержку могут получить книги и учебные пособия о традициях, культуре и языковом наследии северных этносов. Издания могут быть подготовлены в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 1,6 млн рублей. Средства выделят в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.