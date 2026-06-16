В облправительстве обсудили стабильность поставок топлива на АЗС

Вопрос стабильности поставок топлива на АЗС Воронежской области и меры, которые вводят топливные компании, чтобы не допускать искусственного дефицита, обсудили в региональном правительстве. Совещание под председательством вице-премьера Артёма Верховцева прошло по инициативе депутатов «Единой России» и других фракций Воронежской областной Думы.
В частности, обсуждение касалось временного запрета на реализацию топлива на ряде АЗС в канистры и другую тару. Особенно остро эта проблема заметна на фоне сезона активного использования садовой техники. Парламентариев интересовало, чем участники регионального топливного рынка объясняют данные ограничения.
Представители крупнейших федеральных сетей заверили, что дефицита какого-либо топлива на их сети АЗС нет. Однако продавцы вынуждены ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару. Такие меры необходимы, чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы. Комментируя вопрос отпуска топлива в тару в небольших объемах, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92.
В целом отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме. При этом федеральные ведомства дали поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах. Отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен. Представители региональных сетей АЗС отметили, что рост стоимости зависит от цены топлива, закупаемого на бирже. Федеральные поставщики заверили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции.
В завершение совещания участники договорились в дальнейшем оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать создания искусственного дефицита или ажиотажа.