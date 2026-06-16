Российские ученые научились выращивать наноструктуры для квантовых технологий

«В таких работах важно то, что впервые удалось совместить два обычно конфликтующих подхода: точную геометрию, заданную технологией обработки поверхности, и последующую самоорганизацию квантовых точек при эпитаксии. По сути, это попытка получить “полуручное” управление квантовой архитектурой — когда ты не вырезаешь структуру литографией, а задаешь ей условия, в которых она сама собирается нужным образом», — приводятся в тексте слова кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника ЦКП «Передовые технологии микро- и оптоэлектроники» и НИЛ эпитаксиальных технологий, доцента дивизиона «Электроника» ПИШ ЮФУ Сергея Балакирева.