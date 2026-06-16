В Беларуси милиция нашла маршрутчика, который смотрел TikTok за рулем — его накажут

В Беларуси привлекли к ответственности водителя маршрутки, который листал TikTok за рулем, сообщил телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Так, в сети было опубликовано видео из маршрутки, где пассажир заснял водителя, скролившего ленту TikTok во время движения.
ГАИ установила личность нарушителя, которым оказался 35-летний брестчанин. Маршрутчика привлекли к административной ответственности.
Водителям напомнили, что при скорости движения всего 50 километров в час авто за секунду проезжает почти 14 метров. То есть, если водитель смотрит в экран смартфона три секунды, то вслепую он проезжает свыше 40 метров.
— За это время впереди идущий автомобиль может экстренно затормозить, а на пешеходный переход выйти ребенок. Времени среагировать у водителя может просто не остаться, — предупредили в ГАИ.
Ранее мы писали, что ГАИ объявила проверку маршруток в Беларуси и пассажиров в них.
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