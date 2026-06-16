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В Беларуси милиция нашла маршрутчика, который смотрел TikTok за рулем — его накажут

В Беларуси милиция нашла маршрутчика, смотревшего TikTok за рулем — его накажут.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси привлекли к ответственности водителя маршрутки, который листал TikTok за рулем, сообщил телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

Так, в сети было опубликовано видео из маршрутки, где пассажир заснял водителя, скролившего ленту TikTok во время движения.

ГАИ установила личность нарушителя, которым оказался 35-летний брестчанин. Маршрутчика привлекли к административной ответственности.

Водителям напомнили, что при скорости движения всего 50 километров в час авто за секунду проезжает почти 14 метров. То есть, если водитель смотрит в экран смартфона три секунды, то вслепую он проезжает свыше 40 метров.

— За это время впереди идущий автомобиль может экстренно затормозить, а на пешеходный переход выйти ребенок. Времени среагировать у водителя может просто не остаться, — предупредили в ГАИ.

Ранее мы писали, что ГАИ объявила проверку маршруток в Беларуси и пассажиров в них.

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