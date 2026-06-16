В Волгограде депутаты облдумы впрок запаслись детскими сладостями к Новому году

Поставку победителю предстоит осуществить в начале декабря 2026 года. В каждой тематически украшенной коробке должны быть: молочный шоколад плиточный с целым миндалём и с цельной лещиной (две плитки по 90 г), вафельные конфеты в глазури с кремовой начинкой (5 шт.), шоколадные конфеты с целыми орехами (3 шт.), шоколадные конфеты с дроблёными орехами (4 шт.), конфеты в шоколадной глазури с карамельно‑арахисовой начинкой (3 шт.), конфеты в глазури с халвой (3 шт.), конфеты в глазури с марципановой начинкой (2 шт.), конфеты в глазури типа пралине (3 шт.), печенье, покрытое шоколадом, с карамельной начинкой (3 шт.), печенье «сэндвич» с кремовой начинкой (1 упаковка), ядровое драже в шоколадной глазури (2 упаковки).