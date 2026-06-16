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ФОК в Гвардейске планируют запустить до конца года

Основные строительно-монтажные работы рассчитывают завершить к сентябрю.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Гвардейске планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом глава администрации округа Анна Сбойнова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР), отвечая на вопрос жителей о сроках открытия объекта.

По словам Сбойновой, строительство комплекса находится на завершающем этапе. «На сегодняшний день подрядчик активно работает. У нас уже возведены здания теннисных кортов, у нас возведено здание ФОКа, уже на завершающей стадии находятся работы по благоустройству территории. Подрядчик сейчас уже приступил к отделке внутренних помещений. Приобретено всё оборудование, которое предусмотрено проектной документацией, не монтируемое», — рассказала глава округа.

Она также отметила, что основные строительно-монтажные работы рассчитывают завершить к сентябрю. «Мы планируем, что к сентябрю месяцу уже будут завершены основные строительно-монтажные работы, и мы приступим к подготовке, прохождению и получению необходимых лицензий, документов и до конца текущего года обязательно запустим в эксплуатацию наш долгожданный объект», — заявила Сбойнова.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится на ул. Степана Козака в Гвардейске в рамках государственной программы Калининградской области «Физическая культура и спорт». В ноябре 2025 года Анна Сбойнова сообщала, что на объекте продолжается строительство основного здания ФОКа и здания с теннисными кортами, а также благоустройство прилегающей территории.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года. В конце октября 2025-го прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве ФОКа.

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