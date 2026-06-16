ФОК в Гвардейске планируют запустить до конца года

Она также отметила, что основные строительно-монтажные работы рассчитывают завершить к сентябрю. «Мы планируем, что к сентябрю месяцу уже будут завершены основные строительно-монтажные работы, и мы приступим к подготовке, прохождению и получению необходимых лицензий, документов и до конца текущего года обязательно запустим в эксплуатацию наш долгожданный объект», — заявила Сбойнова.