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В Красноярском крае насмерть разбился 12-летний мотоциклист

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Манско-Уярском округе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 июня в поселке Балай в Манско-Уярском округе произошла смертельная авария с участием школьника. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Ленина 12-летний водитель питбайка VMC 125 на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении Toyota Rav4. Транспортные средства столкнулись.

В ДТП погиб юный водитель мотоцикла. На месте трагедии продолжают работать полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напоминают: питбайки являются спортинвентарем и не предназначены для дорог общего пользования.