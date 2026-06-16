В Красноярском крае насмерть разбился 12-летний мотоциклист

Днем 16 июня в поселке Балай в Манско-Уярском округе произошла смертельная авария с участием школьника. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Ленина 12-летний водитель питбайка VMC 125 на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении Toyota Rav4. Транспортные средства столкнулись.