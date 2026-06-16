Житель Красноярского края решил отомстить супруге и поджег четверых детей

Житель поселка Новая Сокса Красноярского края решил сжечь дом с четырьмя своими детьми, чтобы отомстить супруге за пьянство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство четырех малолетних лиц и об умышленном уничтожении чужого имущества. 42-летнему жителю поселка Новая Сокса Назаровского округа предъявлено обвинение. По данным следствия, в начале мая он с супругой выпивал в гостях у родственников. Когда собрался домой, женщина отказалась идти с ним, так как застолье продолжалось и она предпочла еще выпить. Недовольный супруг ушел, а придя домой, решил его сжечь. При этом он знал, что в доме спят четверо его детей 5, 7 и 10 лет. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и поджег. Дождавшись, пока пламя разгорится, спокойно ушел. Детей спас сосед, увидевший огонь, когда проходил мимо. Он вывел надышавшихся дымом малышей, вызвал медиков. Благодаря этому на сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Принадлежавший женщине дом сгорел полностью. Обвиняемый арестован.