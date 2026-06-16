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509 человек спасены в 2025 году в Ростове-на-Дону

Поисково-спасательная служба Ростова-на-Дону совершила 2394 выезда.

В донской столице подвели итоги реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.

С докладом на очередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы выступил и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.

Программа включает четыре подпрограммы: развитие спасательных сил, гражданская оборона, обеспечение безопасности (оповещение, видео) и работа ЕДДС с системой «112».

Финансирование растёт: в 2025 году было направлено 389,8 млн рублей (исполнение 99,3%), на 2026-й запланировано 491,1 млн рублей.

Александр Наумов отметил позитивную динамику по ключевым показателям безопасности: так, по сравнению с 2024 годом число пожаров снизилось на 16,9%, погибших — на 27,5%, травмированных — на 40,5%.

Поисково-спасательная служба Ростова-на-Дону совершила 2394 выезда, спасены жизни 509 человек, в том числе, 37 детей.

На номер «112» поступило 989 482 вызова (из них 330 631 — угроза жизни или ЧС).

Автопарк пополнился тремя новыми машинами, ещё 25 единиц отремонтировали. В 2025 году зарегистрировано 10 ЧС из-за атак БПЛА: повреждены 72 многоквартирных дома, 27 частных и восемь административных зданий.

В купальный сезон зафиксировано три случая гибели, в том числе двух детей.

Как рассказал Александр Наумов, для полного охвата системой оповещения нужно установить 542 блока (721,7 млн руб.). Также требуется перенос оборудования АПК «Безопасный город» из аварийного здания и закупка серверов для хранения видео.

По итогам заседания городская дума приняла доклад к сведению. Управлению по делам ГО и ЧС дан ряд поручений на вторую половину 2026 года: завершить обследование укрытий, усилить профилактику гибели на воде и модернизировать видеонаблюдение.

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