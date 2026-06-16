Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 управленческих команд страны

«Более восьми лет назад стартовал конкурс “Лидеры России” по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, и мы не могли представить, что будет такой масштаб. Уже в пятом сезоне мы “пробили” планку в миллион участников из 150 стран мира. Это уникальная база. 17 тысяч полуфиналистов, финалистов всех этих лет прошли глубокую экспертную профессиональную оценку, получили серьезные рекомендации, поддержку и консультирование лучших специалистов в обучении, повышении квалификации и управлении. За эти 8 лет 700 победителей конкурса получили назначения на самые разные высокие должности: губернаторы, мэры городов, заместители министров, министры федеральные и региональные, топы крупнейших российских корпораций. Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет. Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс “Лидеры России. Команда”. В финале в этот раз абсолютно рекордное количество — 1 400 человек, то есть 280 команд. Победителями определены по 15 команд в каждой категории. Все они этой осенью смогут принять участие в большом суперфинале. Наш конкурс называется “Лидеры России. Команда”, потому что все мы одна команда, команда Президента, команда страны», — сказал Сергей Кириенко.