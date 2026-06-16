Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 управленческих команд страны

Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (18+) — флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщают организаторы.
Ими стали 60 управленческих команд из 33 регионов России. Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж». Итоги финальных оценочных испытаний утвердил Наблюдательный совет конкурса. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 года. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».
«Более восьми лет назад стартовал конкурс “Лидеры России” по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, и мы не могли представить, что будет такой масштаб. Уже в пятом сезоне мы “пробили” планку в миллион участников из 150 стран мира. Это уникальная база. 17 тысяч полуфиналистов, финалистов всех этих лет прошли глубокую экспертную профессиональную оценку, получили серьезные рекомендации, поддержку и консультирование лучших специалистов в обучении, повышении квалификации и управлении. За эти 8 лет 700 победителей конкурса получили назначения на самые разные высокие должности: губернаторы, мэры городов, заместители министров, министры федеральные и региональные, топы крупнейших российских корпораций. Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет. Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс “Лидеры России. Команда”. В финале в этот раз абсолютно рекордное количество — 1 400 человек, то есть 280 команд. Победителями определены по 15 команд в каждой категории. Все они этой осенью смогут принять участие в большом суперфинале. Наш конкурс называется “Лидеры России. Команда”, потому что все мы одна команда, команда Президента, команда страны», — сказал Сергей Кириенко.
Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников.
«Талант, труд и служение всегда находят свой путь. Но даже самый яркий талант обретает настоящую силу только в команде. Шестой сезон “Лидеров России” стал нашим ответом на вызов времени. 75 тысяч заявок, 6 576 команд, 1 400 финалистов из 70 регионов России — рекордные цифры для сезона. 44% участников — женщины, это лучший показатель за всю историю конкурса. В финале мы впервые провели управленческий диктант — 50 вопросов за 20 минут, с выбором риска и вычетом баллов за ошибки. А еще — сдачу нормативов ГТО в смешанных командах. Потому что сильный лидер — здоровый лидер. Сегодня Наблюдательный совет утвердил 60 команд-победителей — по 15 в каждой из четырех категорий. Главный вывод этого сезона: побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто вместе с командой находит лучшее решение. Россия сильна командами. И финалисты шестого сезона — лучшее доказательство».
Всего победителями шестого сезона стали 60 управленческих команд. В каждой из категорий конкурса («Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды») победу одержали по 15 команд. География победителей охватила 33 региона России. Больше всего команд-победителей представляют город Москву (153 человека), Московскую область (23 человека), город Санкт-Петербург (14 человек), Рязанскую и Свердловскую области (по 9 человек). Среди победителей — команды из разных сфер, наиболее широко представлены сферы государственной службы (60 человек), промышленности (58), банковской деятельности (33), образования (20), транспорта и дорожного хозяйства (16).
Финал конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходил с 9 по 15 июня. В Мастерской управления «Сенеж» участники проходили оценочные испытания, разработанные специально под новый командный формат конкурса. Команды финалистов демонстрировали способность совместно анализировать информацию, принимать управленческие решения, распределять ответственность и предлагать практические решения для общественно значимых задач.
Отдельным элементом финальных мероприятий стало спортивное командообразование. В финале участники выполняли часть нормативов комплекса, а, вернувшись домой и проверив себя в оставшихся испытаниях, смогут претендовать на значок ГТО. Всего нормативы комплекса ГТО выполнили 1209 конкурсанта. На золотой знак отличия могут претендовать 210 человек, на серебряный — 261 человек, на бронзовый — 245 человек.
Участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли серьезный отбор через дистанционный этап, тестирования и онлайн-полуфиналы. Параллельно с оценочными испытаниями финалисты сдавали нормативы ГТО, а также участвовали в образовательной программе от ведущих управленцев в сфере науки и образования. Всего финалистами шестого сезона стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Оценочные испытания для категорий «Управленческие команды организаций» и «Сборные управленческие команды» прошли 9 и 10 июня. 12 и 13 июня оценку прошли финалисты категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».
Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».
Напомним, что участники конкурса «Лидеры России. Команда» впервые написали управленческий диктант.