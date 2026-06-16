Путин поручил учредить премию имени Вербицкой

«Отмечая выдающийся вклад Л. А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л. А. Вербицкой», — говорится в документе.