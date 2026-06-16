Путин поручил учредить премию имени Вербицкой

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Отмечая выдающийся вклад Л. А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л. А. Вербицкой», — говорится в документе.
Согласно документу, правительству поручено, в частности, обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры и утверждение положения об этой премии, а также создать на базе Российской академии образования академический культурно-просветительский центр имени Вербицкой.