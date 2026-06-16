Симфония несогласованных нот: проект ремонта музыкального колледжа на Фрунзе не прошёл госэкспертизу

Музыкальный колледж с 1956 года находится в здании бывшей Лёбенихтской городской школы, которая прежде носила имя Фридриха Бесселя. Здание пытаются реконструировать больше десяти лет. В 2014 году ремонт начали, в 2016-м контракт с генподрядчиком был расторгнут. В 2017 году власти стали искать компанию, которая скорректирует проект. На это выделяли 6,1 млн рублей — подрядчика нашли, но потом контракт с ним расторгли. В ноябре 2024 года на разработку проектной документации направили 17 млн рублей. Подрядчик снизил стоимость почти на 350 тысяч рублей.