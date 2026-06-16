В Красноярске прошел X Съезд депутатов края

В Красноярске проходит X Съезд депутатов Красноярского края «Создаем будущее вместе». Он объединил депутатов разных уровней — от муниципальных и сельских советов до краевого парламента и Государственной Думы. Съезд стал площадкой для подведения итогов пятилетней работы и обсуждения задач, которые стоят перед регионом и муниципалитетами. Перед пленарным заседанием депутаты провели выездные сессии и рабочие поездки по территориям, чтобы собрать запросы жителей и обсудить конкретные проблемы на местах. К участникам по видеосвязи обратился губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который находится с рабочей поездкой в Норильске. Он отметил, что депутаты всех уровней должны работать как единая команда, независимо от партийной принадлежности. Каждый из нас избран жителями, и мы обязаны каждый день работать именно для людей. В центре внимания должны оставаться семья, качество жизни, доступность медицины, поддержка рождаемости и развитие экономики, — подчеркнул Михаил Котюков. [caption id= «attachment_369368» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что Красноярский край занимает особое место в развитии страны — по территории, природному потенциалу и вкладу в национальную экономику. По его словам, финансовая система региона по итогам прошлого года сохранила устойчивость, что стало результатом общей работы краевой команды. Приветствие участникам съезда также направил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В обращении отмечалось, что такой формат помогает согласовать работу депутатского корпуса и определить направления участия в развитии региона, включая поддержку участников СВО и их семей, развитие муниципальных округов и решение вопросов местного значения. Основной доклад на съезде представил председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко. Он подчеркнул, что съезд — это не формальная отчетная конференция, а разговор о реальных проблемах территорий и способ выработать решения, которые затем ложатся в основу краевых законов, нормативных актов и муниципальных решений. Люди ждут от нас не обещаний, люди ждут от нас участия, компетентности и неравнодушия. То, что мы здесь обсуждаем и вырабатываем, затем воплощается в краевых законах, муниципальных решениях, в реальных изменениях, которые доходят до каждого поселка, до каждой семьи, — сказал Алексей Додатко. Он напомнил, что за последние пять лет регион прошел через пандемию, санкционное давление, перестройку логистики и новые задачи, связанные со специальной военной операцией. По словам спикера, в этих условиях край смог сохранить устойчивость экономики и выполнить социальные обязательства. [caption id= «attachment_369365» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] Отдельное внимание в докладе было уделено поддержке участников СВО и их семей. В крае действует более 40 мер поддержки, принято около двух десятков краевых законов, среди которых — освобождение от транспортного налога, предоставление земельных участков, право на реабилитацию, работа социально-оздоровительного центра «Березка». Мерами поддержки уже охвачены почти 17 тысяч человек. Говоря об экономике, Алексей Додатко отметил, что валовой региональный продукт за пятилетку вырос более чем на 50% и превысил 4,2 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился почти втрое и достиг 1,4 трлн рублей. По инвестициям край занимает первое место в Сибирском федеральном округе. По словам председателя краевого парламента, регион продолжает диверсифицировать экономику. Так, машиностроение выросло в полтора раза, ремонтное производство — в 1,3 раза, выпуск готовых изделий — в 1,7 раза. Следующая задача состоит в том, чтобы сделать Красноярский край площадкой для достижения национального технологического лидерства через связь науки, образования и реального сектора. Важной частью доклада стала социальная сфера. Доходы краевого бюджета за пять лет выросли более чем в полтора раза — до 459 млрд рублей, при этом около 65% расходов ежегодно направлялось на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную политику. В 2025 году на эти направления предусмотрено более 318 млрд рублей. [caption id= «attachment_369367» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] Алексей Додатко также говорил о развитии территорий. За пять лет в крае построены и модернизированы школы, ФАПы, врачебные амбулатории, объекты здравоохранения, дороги и жилье. При этом одной из главных проблем остается разрыв между задачами муниципалитетов и их возможностями, а также кадровый дефицит на местах. Отдельно на съезде обсуждали вопросы муниципального жилья. Депутат Законодательного собрания края Елена Пензина отметила, что эта тема не первый год поднимается территориями. По ее словам, у муниципалитетов есть квартиры, которые могли бы предоставляться бюджетникам, но не всегда есть возможность своевременно проводить ремонт. Сегодня на съезде я озвучила предложение о том, что должна появиться краевая программа, которая помогала бы эти вопросы решить. За меньшие бюджетные средства мы смогли бы обеспечить большее количество очередников нормальным, достойным жильем, — сказала Елена Пензина. Среди задач на ближайшие годы также были названы развитие переработки и производств с высокой добавленной стоимостью, укрепление местных бюджетов, поддержка муниципалитетов при передаче полномочий, развитие арендного и социального жилья, систематизация мер поддержки участников СВО и семейная политика. Перед съездом депутаты также говорили о направлениях работы в экономике и социальной сфере. Председатель комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев отметил, что малый бизнес края не только выдерживает вызовы последних лет, но и продолжает развиваться. Инвестиции выросли многократно. Это заслуга не только крупных компаний, но и тех условий, которые создали федерация, регион и муниципальные команды. Сейчас ключевые задачи — кадровый потенциал и производительность труда, — сказал Егор Васильев. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев подчеркнул, что в центре любого решения должен оставаться человек. По его словам, за пять лет удалось упростить получение ряда мер поддержки, в том числе перевести отдельные выплаты в автоматический формат. Важно, чтобы каждый рубль доходил до человека. У нас есть задачи по лекарственному обеспечению, первичной помощи, запуску передвижных аптечных пунктов. Без муниципалитетов мы здесь не справимся, — отметил Илья Зайцев. По итогам пленарного заседания участники съезда примут резолюцию. Она должна стать основой для дальнейшей законотворческой работы и совместных решений по развитию территорий Красноярского края. Алексей Додатко отметил, что съезд позволил депутатам разных уровней сверить итоги пятилетней работы и определить наиболее актуальные задачи на будущее. Такая краевая депутатская планерка проходит раз в пять лет. Здесь собрались делегаты от всех территорий края, практически 80% депутатского корпуса, Законодательное собрание края и Государственная Дума. Важно скоординировать работу по уровням власти, — добавил председатель краевого парламента. [caption id= «attachment_369366» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption]