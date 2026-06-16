Яркое выступление «Донбасса» на фестивале в Сириусе

«Вниманию зрителей мы представили четыре хореографические композиции — “Барыня”, “Весенний хоровод”, “Первый парень на деревне” и “Девичий перепляс”, — рассказала руководитель хореографической студии ансамбля “Донбасс”, заслуженная артистка ДНР Оксана Белая. — Это, с одной стороны, достаточно разноплановые номера, а с другой — все они имеют общее настроение и энергетику, которая не оставляет зрителей равнодушными».