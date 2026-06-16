Яркое выступление «Донбасса» на фестивале в Сириусе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый в истории Международный фестиваль искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» принял в качестве участников представителей средней и старшей возрастных групп хореографической студии ансамбля «Донбасс».
Поездка студийцев на фестиваль продлилась три дня, включив в себя выступление на грандиозном концерте и участие в различных культурно-досуговых и образовательных мероприятиях.
«Вниманию зрителей мы представили четыре хореографические композиции — “Барыня”, “Весенний хоровод”, “Первый парень на деревне” и “Девичий перепляс”, — рассказала руководитель хореографической студии ансамбля “Донбасс”, заслуженная артистка ДНР Оксана Белая. — Это, с одной стороны, достаточно разноплановые номера, а с другой — все они имеют общее настроение и энергетику, которая не оставляет зрителей равнодушными».
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
16+