Россияне часто дарят подарки после ссоры, даже не поняв причину конфликта

При этом большинство не хочет затягивать с примирением. Часть опрошенных считает, что первым на контакт должен идти тот, кто считает это нужным в конкретной ситуации. Другие уверены, что мириться должен виновник конфликта. Каждый пятый рассказал, что обычно делает первый шаг сам.