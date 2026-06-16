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Россияне часто дарят подарки после ссоры, даже не поняв причину конфликта

Более половины россиян хотя бы раз покупали подарок после ссоры, хотя до конца не понимали, в чем именно были виноваты.

Более половины россиян хотя бы раз покупали подарок после ссоры, хотя до конца не понимали, в чем именно были виноваты. Об этом пишут «Известия».

Чаще всего пары ссорятся из-за бытовых вопросов. Эту причину назвали 62% участников опроса. На втором месте финансовые разногласия, их отметили 49% респондентов. Еще 45% рассказали о конфликтах из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Среди других частых причин ссор россияне называли невыполненные обещания, ревность и грубый тон.

При этом большинство не хочет затягивать с примирением. Часть опрошенных считает, что первым на контакт должен идти тот, кто считает это нужным в конкретной ситуации. Другие уверены, что мириться должен виновник конфликта. Каждый пятый рассказал, что обычно делает первый шаг сам.

Самым популярным способом помириться остается откровенный разговор вместе с небольшим знаком внимания. Такой вариант выбрали 25% участников исследования. Еще 19% считают, что для примирения достаточно честного разговора без подарков, а 15% предпочитают совместный отдых или прогулку.

При этом сами подарки редко воспринимают как полноценное решение проблемы. Более половины россиян считают, что они работают только вместе с искренними извинениями. Еще часть опрошенных видит в таких жестах попытку избежать серьезного разговора.

Чаще всего в качестве извинений россияне дарят цветы, сладости или украшения. Среди украшений самым популярным вариантом стало кольцо. Также участники опроса называли серьги и часы.