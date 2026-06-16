В Ейском районе Краснодарского края построили площадку для сдачи норм ГТО

Объект находится рядом со спортивным комплексом «Солнечный». На площадке созданы все условия для регулярных тренировок на свежем воздухе, она оборудована с учетом современных стандартов безопасности и доступности. Ее появление позволит жителям укреплять здоровье и целенаправленно готовиться к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, ведется работа по благоустройству прилегающей территории.