В Ейском районе Краснодарского края построили площадку для сдачи норм ГТО

Строительство многофункциональной площадки для сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) завершилось в Ейском районе Краснодарского края. Работы провели по госпрограмме «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Объект находится рядом со спортивным комплексом «Солнечный». На площадке созданы все условия для регулярных тренировок на свежем воздухе, она оборудована с учетом современных стандартов безопасности и доступности. Ее появление позволит жителям укреплять здоровье и целенаправленно готовиться к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, ведется работа по благоустройству прилегающей территории.
«Площадка уже пользуется популярностью, и мы рассчитываем, что все больше жителей Ейска будут вести здоровый образ жизни и активно использовать наши спортивные объекты. Наша цель — сделать спорт доступным для каждого», — отметил глава Ейского района Роман Бублик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.