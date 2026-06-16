Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ими стали 60 команд из 33 регионов страны. Итоги утвердил Наблюдательный совет. Победители пройдут специальную программу по командообразованию, разработанную РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж», а также примут участие в суперфинале осенью 2026 года.
На церемонии в Национальном центре «Россия» первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс впервые прошел в командном формате. По его словам, за восемь лет проект стал масштабной кадровой платформой: было подано более миллиона заявок из 150 стран, а свыше 700 победителей получили назначения на высокие государственные и корпоративные должности. Он подчеркнул, что современным вызовам эффективнее всего отвечают управленческие команды, поэтому новый формат стал логичным этапом развития конкурса.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что в шестом сезоне подано 75 тысяч заявок, в финал вышли 1 400 человек в составе 280 команд. Он добавил, что почти половину участников составили женщины, а конкурсные испытания включали управленческий диктант и спортивные нормативы. По его словам, главным итогом сезона стало подтверждение того, что сильные решения рождаются в командной работе.
Победителями стали по 15 команд в каждой из четырех категорий: государственные, корпоративные, организационные и сборные управленческие команды. Наиболее широко среди них представлены сферы госслужбы, промышленности, банковского сектора и образования.
Финал прошел 9−15 июня в Мастерской управления «Сенеж». Участники выполняли командные управленческие задания и нормативы ГТО. Всего в шестом сезоне конкурса приняли участие более 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 стран. Конкурс проводится с 2017 года по поручению Президента России и является частью федерального проекта «Россия — страна возможностей».