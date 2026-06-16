Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

На церемонии в Национальном центре «Россия» первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс впервые прошел в командном формате. По его словам, за восемь лет проект стал масштабной кадровой платформой: было подано более миллиона заявок из 150 стран, а свыше 700 победителей получили назначения на высокие государственные и корпоративные должности. Он подчеркнул, что современным вызовам эффективнее всего отвечают управленческие команды, поэтому новый формат стал логичным этапом развития конкурса.