Американские истребители покинут Европу: что стоит за решением США

По мнению эксперта, решение Соединенных Штатов не приведет к каким либо зримым изменениям, так как речь идет об условных группировках, которые в военном планировании рассматриваются как быстро доступные.
Декларативно это является продолжением политики администрации Трампа по перераспределению американских военных усилий на западное полушарие и Тихий океан.
Также собеседник Новостей Mail обратил внимание на контекст событий — раздражение Дональда Трампа европейскими союзниками перешло в практическую плоскость. Американский президент неоднократно давал понять, что если Европа всерьез обеспокоена собственной безопасностью, ей стоило бы больше инвестировать в собственную оборону, а не полагаться на Вашингтон.
Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что в нынешней модели НАТО наблюдается нездоровая зависимость от США, и это необходимо менять. Генерал указал, что потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах военных действий требует изменений.