Американские истребители покинут Европу: что стоит за решением США

Также собеседник Новостей Mail обратил внимание на контекст событий — раздражение Дональда Трампа европейскими союзниками перешло в практическую плоскость. Американский президент неоднократно давал понять, что если Европа всерьез обеспокоена собственной безопасностью, ей стоило бы больше инвестировать в собственную оборону, а не полагаться на Вашингтон.