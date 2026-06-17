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Американские истребители покинут Европу: что стоит за решением США

США отказались предоставлять в распоряжение НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков рассказал Новостям Mail, почему США сокращают военное присутствие в Европе.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

По мнению эксперта, решение Соединенных Штатов не приведет к каким либо зримым изменениям, так как речь идет об условных группировках, которые в военном планировании рассматриваются как быстро доступные.

Декларативно это является продолжением политики администрации Трампа по перераспределению американских военных усилий на западное полушарие и Тихий океан.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Также собеседник Новостей Mail обратил внимание на контекст событий — раздражение Дональда Трампа европейскими союзниками перешло в практическую плоскость. Американский президент неоднократно давал понять, что если Европа всерьез обеспокоена собственной безопасностью, ей стоило бы больше инвестировать в собственную оборону, а не полагаться на Вашингтон.

Ранее европейское командование США сообщило, что Соединенные Штаты оптимизируют свой вклад в НАТО в соответствии с принципами, изложенными в Национальной стратегии обороны до 2026 года, и концепцией «НАТО 3.0».

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что в нынешней модели НАТО наблюдается нездоровая зависимость от США, и это необходимо менять. Генерал указал, что потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах военных действий требует изменений.

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