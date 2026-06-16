Орловское УФАС усмотрело нарушения в рекламе Сбербанка

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что в первом квартале 2026-го жители макрорегиона вложили 9 млрд руб. в ПДС. Всего же с момента старта программы в 2024 году и до конца марта 2026-го в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров долгосрочных сбережений, перечислив на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб. Непосредственно в Орловской области заключили 80,3 тыс. договоров на 4,2 млрд руб.