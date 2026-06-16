В Октябрьском районе Красноярска масштабно обновят популярный скейт-парк

В микрорайоне Ботаническом в Красноярске модернизируют скейт-парк на улице Фруктовой, 3. Обновленную площадку планируют открыть в июле.
Скейт-парк давно пользуется популярностью у любителей экстремальных видов спорта, однако со временем оборудование пришло в негодность. На площадке установят новые элементы для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и BMX-велосипедах. Они будут рассчитаны на райдеров с начальным и средним уровнем подготовки.
В скейт-парке появятся квотеры, фанбокс с боксом и перилой, мини-рампа, флайбокс, грайнбокс и бэнк. Работы уже начались, завершить их планируют до 30 июня этого года. Подрядчиком выступает Федерация экстремальных видов спорта Красноярского края.
«Это является значительным преимуществом, так как организация обладает уникальным опытом в сфере экстремальных видов спорта и знает все нюансы обустройства подобных объектов», — рассказал руководитель Красспорта Александр Каминский.
После реконструкции на площадке планируют проводить крупные соревнования по экстремальным видам спорта. В этом году в Красноярске также построят две новые спортплощадки на улицах 60 лет Октября и Суворова, модернизируют 11 существующих площадок и отремонтируют еще семь.