В Октябрьском районе Красноярска масштабно обновят популярный скейт-парк

После реконструкции на площадке планируют проводить крупные соревнования по экстремальным видам спорта. В этом году в Красноярске также построят две новые спортплощадки на улицах 60 лет Октября и Суворова, модернизируют 11 существующих площадок и отремонтируют еще семь.