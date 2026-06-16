Дмитрий Демешин: Для нас крайне важно обеспечить честность и прозрачность выборов

Глава региона встретился с председателем краевого Избиркома Ольгой Мальцевой, обсудив с ней подготовку к предстоящему Единому дню голосования. Он состоится 20 сентября. В этот день в Хабаровском крае пройдут 19 избирательных кампаний разного уровня, главной из которых станут выборы депутатов Государственной думы РФ. Также жителей региона ждут довыборы депутатов Хабаровской городской думы и выборы в 12 районных Собраний депутатов. Ольга Мальцева заверила Дмитрия Демешина в том, что избирательная система Хабаровского края готова к проведению сентябрьских выборов. Губернатор подчеркнул, что крайне важно обеспечить честность и прозрачность предстоящего голосования. Он пообещал поддержку избиркому в этом вопросе. По словам главы региона, краевые власти и избирком работают в интересах государства и всех жителей Хабаровского края.