Приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном суде

— В удовлетворении изложенных в кассационной жалобе требований нам отказали. Впрочем, как мы и предполагали, — прокомментировал ситуацию Сергей Буйновский. — Теперь будем обращаться в Верховный суд. Реабилитации Ивана Ивановича мы все равно добьемся. Что касается его собственной реакции, то могу сказать только одно. — Как военному человеку, ему не впервой принимать ситуацию такой, какая она есть.