Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном суде

Защита осужденного на пять лет и лишенного воинского звания Ивана Попова планирует обжаловать.

Защита осужденного на пять лет и лишенного воинского звания Ивана Попова планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

На состоявшемся сегодня заседании в Кассационном военном суде адвокат Сергей Буйновский отметил, что ни мотива, ни корыстного умысла в действиях бывшего командующего 58-й армией найдено не было.

Защитник попросил прекратить уголовное преследование экс-генерала, отменить приговор и вернуть Ивану Попову воинское звание. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.

— В удовлетворении изложенных в кассационной жалобе требований нам отказали. Впрочем, как мы и предполагали, — прокомментировал ситуацию Сергей Буйновский. — Теперь будем обращаться в Верховный суд. Реабилитации Ивана Ивановича мы все равно добьемся. Что касается его собственной реакции, то могу сказать только одно. — Как военному человеку, ему не впервой принимать ситуацию такой, какая она есть.

Сам осужденный офицер, выступая по видеосвязи, напомнил, что отдал служению стране 33 года.

— Я в окопах получил генеральское звание, а в тюрьме у меня его отобрали (…) Это плохой пример для офицеров (…) Доказать мое обогащение следствию не удалось. (…) Я всю жизнь защищал Россию, обратное никто не доказал, — цитируют Ивана Попова журналисты «Интерфакса».

Фото Сергея Буйновского.