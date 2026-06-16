Приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном суде

Защита осужденного на пять лет и лишенного воинского звания Ивана Попова планирует обжаловать приговор в Верховном суде.
На состоявшемся сегодня заседании в Кассационном военном суде адвокат Сергей Буйновский отметил, что ни мотива, ни корыстного умысла в действиях бывшего командующего 58-й армией найдено не было.
Защитник попросил прекратить уголовное преследование экс-генерала, отменить приговор и вернуть Ивану Попову воинское звание. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.
— В удовлетворении изложенных в кассационной жалобе требований нам отказали. Впрочем, как мы и предполагали, — прокомментировал ситуацию Сергей Буйновский. — Теперь будем обращаться в Верховный суд. Реабилитации Ивана Ивановича мы все равно добьемся. Что касается его собственной реакции, то могу сказать только одно. — Как военному человеку, ему не впервой принимать ситуацию такой, какая она есть.
Сам осужденный офицер, выступая по видеосвязи, напомнил, что отдал служению стране 33 года.
— Я в окопах получил генеральское звание, а в тюрьме у меня его отобрали (…) Это плохой пример для офицеров (…) Доказать мое обогащение следствию не удалось. (…) Я всю жизнь защищал Россию, обратное никто не доказал, — цитируют Ивана Попова журналисты «Интерфакса».
Фото Сергея Буйновского.