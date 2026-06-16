Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон — новый защитник «Ротора»

В составе «СКА‑Хабаровска» футболист помог команде выиграть переходные матчи и выйти в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ). Сезоны 22/23 и 23/24 провёл в составе «Урала», где сыграл 39 игр в Российской Премьер-Лиге.