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Пермский парк Горького проведёт традиционную экоакцию «Чистая среда»

Участников ждёт забег со сбором мусора.

Ежегодная экологическая акция «Чистая среда» состоится 17 июня с 11:00 и до 14:00 в сквере имени Татищева, сообщает Администрация Центрального парка развлечений имени М. Горького.

Акция пройдёт в формате плоггинга — дети старше 7 лет примут участие в соревновательном спортивном забеге с одновременным сбором мусора. Соревноваться ребята будут в командах по 4 человека в каждой.

Участникам предоставят перчатки и мешки. После проведения акции юных защитников природы ждёт чаепитие и праздничная программа.

Кроме того, как отмечает Администрация парка, каждый участник экоакции получит карту на бесплатные катания. Самым активным сборщикам мусора обещают дополнительные бонусы.

Чтобы принять участие в экологической акции, необходимо зарегистрироваться на месте. Также юным защитникам окружающей среды нужно заранее заполнить формы согласия на обработку персональных данных, прикреплённых к посту на странице Пермского парка Горького.

Акция проводится совместно с Пермским городским отделением Всероссийского общества охраны природы и Администрацией Ленинского района в рамках экологической акции «Марш парков».

Ранее пермские школьники исследовали деревья в Черняевском лесу.