После 20:00 не уехать: какой транспорт в Калининграде исчезает раньше времени по вечерам

После 20:30 с линии полностью сошли автобусы № 2А, 4, 10, 21, 25, 26, 29 и 48, а также маршрутки № 82, 87, 88 и 94. Ещё три направления обслуживались частично: № 5 ходил только из микрорайона Космодемьянского, № 44 — в сторону Артиллерийской, № 74 — до Брусничной.