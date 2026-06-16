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Беспрозванных встретился в Светлогорске со 100-летним ветераном, бравшим Кёнигсберг

В Светлогорске 15 июня состоялась встреча губернатора Алексея Беспрозванных с.

Источник: KaliningradToday

ветераном Великой Отечественной войны Виктором Фёдоровичем Диким. Фронтовику, участнику штурма Кёнигсберга, в этом году исполнилось 100 лет. На побережье Балтики он приехал с семьёй из города Апатиты Мурманской области.

Место встречи выбрали символично. Именно в Светлогорске 81 год назад, в мае 1945-го, Виктор Дикой встретил День Победы.

Вместе с юбиляром на встрече присутствовали его супруга Надежда Васильевна и дочь Светлана Викторовна. Также участвовали советник губернатора по вопросам безопасности, Герой России Андрей Козлов и председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин.

Губернатор вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Калининградской области» и поблагодарил за самоотверженную защиту страны. «Мы, жители региона, будем помнить о вашем подвиге и передавать эту память будущим поколениям», — сказал Беспрозванных.

Для ветерана и его семьи подготовили экскурсионную программу в Калининграде. Встреча прошла в тёплой обстановке. Виктор Фёдорович поблагодарил руководство региона за внимание и отметил, как важно сохранять историческую память и правду.

Служба Виктора Фёдоровича Дикого проходила на 3-м Белорусском фронте. Он служил ефрейтором, затем командиром орудия — 45-миллиметровой противотанковой пушки. В 1944 году участвовал в Восточно-Прусской и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях. Дважды был ранен.

После войны окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина. По распределению уехал в Кировск Мурманской области. Работал конструктором и главным механиком на обогатительных фабриках комбината «Апатит». Воспитал дочь, у него два внука и три правнука.

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