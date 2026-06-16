В Ярославской области открылся Музей боевой доблести и трудовой славы

В новом музее представлены экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Посетители могут увидеть уникальные предметы, документы и реликвии, рассказывающие о мужестве и героизме защитников Отечества в разные эпохи. Кроме того, там представлены макеты боевой техники и интерактивная площадка «Раскопки», где каждый может попробовать себя в роли археолога.