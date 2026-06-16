В Ярославской области открылся Музей боевой доблести и трудовой славы

Торжественное открытие Музея боевой доблести и трудовой славы состоялось в Большом Селе Ярославской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Учреждение создано в уникальном историческом здании на улице Челюскинцев — деревянном резном доме купца Багрова, сообщили в региональном департаменте культуры.
«Сохранение исторической памяти — задача государственной важности. Это задача на все времена. Это истинные ценности, которые объединяют общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня в Большом Селе появилось уникальное пространство. Оно позволит местным жителям больше узнать о боевых и трудовых подвигах земляков, жизнь и достижения которых стали частью большой истории страны», — отметила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.
В новом музее представлены экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Посетители могут увидеть уникальные предметы, документы и реликвии, рассказывающие о мужестве и героизме защитников Отечества в разные эпохи. Кроме того, там представлены макеты боевой техники и интерактивная площадка «Раскопки», где каждый может попробовать себя в роли археолога.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.