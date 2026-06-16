Порембский: видим прирост налоговых и неналоговых доходов

Однако министр финансов обратил внимание на изменение федеральной политики. В 2026 году расчётная бюджетная обеспеченность региона превысила уровень отсечения для получения дотации. С 2028 года Калининградская область не будет её получать. Доля софинансирования целевых трансфертов также уменьшится. Нагрузка на региональный бюджет возрастёт.