Порембский: видим прирост налоговых и неналоговых доходов

В Законодательном собрании Калининградской области прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2025 год. Министр финансов региона Виктор Порембский представил отчёт, в котором основные показатели выглядят устойчиво.
Доходы областного бюджета в прошлом году составили 144,1 млрд рублей — на 3,8 млрд больше плана. Расходы профинансированы в объёме 138,3 млрд (97% от плана). Итог — профицит 5,8 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета достигли почти 134 млрд рублей. Прирост к 2024 году — 12,4%, что почти на семь процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион сохраняет эту динамику второй год подряд.
В областную казну поступило более 100 млрд рублей налогов и неналоговых доходов — это 75% всех поступлений консолидированного бюджета. Прирост — 13,6%.
Федеральная помощь составила 42,5 млрд рублей (30% доходов). Основные трансферты: 12,8 млрд — в дорожный фонд (включая 10 млрд на строительство Северного обхода и разводного моста); 9 млрд — на поддержку рынка труда; 3,4 млрд — дотация.
Однако министр финансов обратил внимание на изменение федеральной политики. В 2026 году расчётная бюджетная обеспеченность региона превысила уровень отсечения для получения дотации. С 2028 года Калининградская область не будет её получать. Доля софинансирования целевых трансфертов также уменьшится. Нагрузка на региональный бюджет возрастёт.
Расходы: бюджетные инвестиции составили 25,6 млрд рублей (19% расходов), рост к 2024 году — 21%. Финансирование государственных услуг — почти 38 млрд рублей, из которых значительная часть — оплата труда бюджетников.
Здравоохранение получило более 34 млрд рублей. Из них 12,3 млрд из областного бюджета: на специализированные виды медицинских услуг — 3,8 млрд, на развитие материально-технической базы — 2,9 млрд, на лекарственное обеспечение льготников — 3,6 млрд. За три года расходы на лекарства выросли в 1,6 раза.
Социальная поддержка — 12,7 млрд. На семьи с детьми — 6,5 млрд. Ежемесячные выплаты ветеранам и доплаты к пенсии — 4 млрд. ЖКХ и благоустройство — 1 млрд.
Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, экология: более 39 млрд, из них 15,5 млрд — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Субсидирование экономики — 8,1 млрд (6,3% расходов). Финансовая помощь муниципалитетам — 16,7 млрд (50,3% к их налоговым и неналоговым доходам).