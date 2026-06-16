Минздрав предложил расширить список стратегически важных лекарств

Минздрав России планирует включить в перечень стратегически значимых лекарств еще 149 препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ министерства.
Перечень стратегически значимых лекарственных средств нужен для того, чтобы система здравоохранения могла бесперебойно получать важные препараты. Список могут пополнить альбумин человека, аминокислоты для парентерального питания, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, а также вакцина от рака мочевого пузыря.
Также в перечень предлагают включить растворы для перитонеального диализа. Этот метод используют для очищения крови при почечной недостаточности. Кроме того, в список могут войти столбнячный и дифтерийный анатоксины, баклофен, бензобарбитал, лидокаин и эпидермальный фактор роста, который помогает заживлению кожи.
Всего Минздрав рассмотрел 194 препарата. Из них 45 не приняли. В 10 случаях причиной стало то, что эти препараты уже входят в перечень стратегически значимых лекарств.
Ранее стало известно, что запас лекарств из перечня жизненно необходимых составляет восемь месяцев.