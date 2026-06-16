Минздрав предложил расширить список стратегически важных лекарств

Также в перечень предлагают включить растворы для перитонеального диализа. Этот метод используют для очищения крови при почечной недостаточности. Кроме того, в список могут войти столбнячный и дифтерийный анатоксины, баклофен, бензобарбитал, лидокаин и эпидермальный фактор роста, который помогает заживлению кожи.