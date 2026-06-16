В подмосковной больнице открылась новая рентген-хирургическая операционная

В новой операционной установили современный ангиографический комплекс. Благодаря этому оборудованию изображение выводится на большие плоские мониторы, обеспечивая максимальную четкость во время операции. Оно позволяет проводить вмешательства любой сложности — от стандартных до гибридных — совместно с сосудистыми хирургами. Там также будут имплантировать все виды кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Есть и уникальные приборы, например оптимайзер — устройство для модуляции сердечной деятельности.