В подмосковной больнице открылась новая рентген-хирургическая операционная

Вторая рентген-хирургическая операционная заработала в больнице Пущинского научного центра РАН в Московской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Первая была перегружена и не могла принимать всех пациентов, рассказали в министерстве информации и молодежной политики региона.
В новой операционной установили современный ангиографический комплекс. Благодаря этому оборудованию изображение выводится на большие плоские мониторы, обеспечивая максимальную четкость во время операции. Оно позволяет проводить вмешательства любой сложности — от стандартных до гибридных — совместно с сосудистыми хирургами. Там также будут имплантировать все виды кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Есть и уникальные приборы, например оптимайзер — устройство для модуляции сердечной деятельности.
Кроме того, врачи Пущинской больницы начали осваивать криоабляцию — новую для себя процедуру лечения мерцательной аритмии. Теперь у них есть доступ к каждому сосуду человеческого организма. Все операции в медучреждении проводятся по полису ОМС, а пациентов готовы принять из любого региона России. Для госпитализации достаточно предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.