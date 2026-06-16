В Пензенской области построят 12 базовых станций связи в этом году

«Жители Пензенской области сами выбирали населенные пункты, в которых необходимо установить станции сотовой связи. Голосование проходило на “Госуслугах” и в бумажном виде “Почтой России” во второй половине 2025 года. Специалисты объехали все села и поселки, лидировавшие в народном голосовании: были сделаны необходимые замеры, проверена документация. И вот по итогам этих мероприятий опубликован список населенных пунктов, в которых построят вышки в текущем году. К декабрю 2026 года они должны быть введены в эксплуатацию», — отметил врио министра цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.