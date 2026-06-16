В Пензенской области построят 12 базовых станций связи в этом году

Новые объекты сотовой связи появятся в населенных пунктах Пензенской области в этом году по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона, будет построено 12 базовых станций.
«Жители Пензенской области сами выбирали населенные пункты, в которых необходимо установить станции сотовой связи. Голосование проходило на “Госуслугах” и в бумажном виде “Почтой России” во второй половине 2025 года. Специалисты объехали все села и поселки, лидировавшие в народном голосовании: были сделаны необходимые замеры, проверена документация. И вот по итогам этих мероприятий опубликован список населенных пунктов, в которых построят вышки в текущем году. К декабрю 2026 года они должны быть введены в эксплуатацию», — отметил врио министра цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.
В частности, до конца года базовые станции связи установят в селах Танеевка и Липовка Лунинского района, селах Телятино и Александровка Каменского района, селах Липяги Спасского района, Урлейка Пензенского района, Орловка Наровчатского района, а также в поселке Полевом Бессоновского района. В общей сложности стабильной связью обеспечат почти 2,5 тысячи жителей Пензенской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.